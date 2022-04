Ingestort huis in Oldenzaal toont noodzaak ‘eigen’ traumaheli voor Twente

ENSCHEDE - Het instorten van een woning in Oldenzaal heeft opnieuw aangetoond dat er voor Oost Nederland een extra, ‘eigen’ traumahelikopter moet komen. De beschikbare Nederlandse heli’s nu doen er gewoon te vaak te lang over om in geval van nood snel Twente te bereiken.

In Nederland zijn momenteel vier traumaheli’s actief. Deze zogeheten Lifeliners zijn gestationeerd in Amsterdam, Rotterdam, het Drentse Eelde en Volkel in Brabant. Zij moeten uiterlijk binnen een half uur ter plekke zijn. In grote delen van Oost-Nederland - waaronder Twente - lukt dat niet of moeizaam. Twente heeft daarom al afspraken gemaakt met Duitsland, maar mogelijk wordt de standplaats van die traumaheli verder verplaatst naar het oosten.

Amsterdam te laat

Na het instorten van het huis in Oldenzaal zijn drie heli’s opgeroepen: die uit Amsterdam, Eelde en Rheine. De Amsterdamse heli moest 36 minuten vliegen om in Oldenzaal te komen. Terwijl de Duitse uit Rheinen er 18 minuten over deed. Het onderstreept het belang van een extra heli voor Oost Nederland die snel ter plaatse is.

Landelijk belang

Paul Esveldt, helidekbeheerder van het MST, benadrukt dat dit ook in het belang van de rest van Nederland is. „De heli’s zijn al met al 2,5 uur ingezet voor de calamiteit in Oldenzaal. Dat betekent dat de regio Amsterdam en de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe al die tijd verstoken waren van hoogwaardige traumazorg. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Verkeerd ziekenhuis

Daar komt bij dat de vier Nederlandse helikopters steeds vaker worden ingezet, waardoor ze bezet kunnen zijn als er een nieuwe melding komt. In die gevallen moeten de meldkamers in Oost-Nederland toch een beroep doen op de ambulancezorg, omdat de traumaheli niet in dertig minuten ter plaatse kan zijn. Dat heeft weer tot gevolg dat traumapatiënten in reguliere ziekenhuizen belanden, en niet in de gespecialiseerde traumacentra zoals Isala Zwolle en MST Enschede. Eerder stelden de beide ziekenhuizen al dat in Oost-Nederland naar schatting één op de drie zwaargewonden niet in het juiste ziekenhuis terecht komt.

Trauma-artsen van Isala, MST, Radboud UMC in Nijmegen en UMC Groningen doen gezamenlijk onderzoek naar de noodzaak voor een extra, vijfde Nederlandse traumaheli. Vliegveld Teuge is de beoogde standplaats. Het kabinet moet uiteindelijk de knoop doorhakken.