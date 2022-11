Iraanse studenten op UT steunen protesten in hun geboorteland: ‘Het is koud, maar hiervan word ik warm’

met videoENSCHEDE - Iraanse studenten op de Universiteit hebben woensdagmiddag hun steun betuigd aan de protestbeweging in hun geboorteland. De UT is een van de 150 universiteiten wereldwijd waar een dergelijke demonstratie plaatsvindt. Ook andere universiteiten in Nederland waaronder Utrecht, Leiden en Delft doen aan de actie mee.

Ata Chizari, student biomedische wetenschappen, steunt de demonstratie met heel zijn hart. „Het is hier koud maar van al die mensen hier word ik warm. Vandaag klinkt over de hele wereld hetzelfde geluid. Het geweld in Iran moet stoppen.”

Chizari is al vijf jaar in Nederland. Naar zijn geboorteland kan hij voorlopig niet terug. „Zo gauw ik er kom, beland ik in de gevangenis. Mijn familie loopt gevaar. Ook dat besef ik heel goed. Maar als we onze mond niet opendoet, zal er niets veranderen.”

Tijdens de demonstraties worden de getuigenissen voorgelezen van politieke gevangenen en slachtoffers van het Iraanse regiem. Ook hun portretten worden getoond. Regeringen, universiteiten en andere instellingen worden opgeroepen om hun contacten met Iran te verbreken en aan te dringen op democratische hervormingen.

„Er is een beweging op gang gekomen die niet meer te stoppen is. Mensen geven hun leven voor verandering. We moeten alles doen om ervoor te zorgen dat hun offer niet tevergeefs is geweest”, aldus Chizari.

De protesten in Iran kwamen in oktober op gang na de gewelddadige dood van Mahsa Amini . Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Tijdens de demonstraties tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten in het land die daarop volgden, zijn al vele doden gevallen en werden duizenden mensen opgepakt. Tot de slachtoffers behoren vrouwen, jongeren, journalisten en ook kinderen. Ook het Iraanse voetbalelftal op het WK betuigde stilzwijgend steun aan de protesteren door tijdens hun eerste wedstrijd op het toernee niet mee te zingen met het Iraanse volkslied.

Overigens werd ook de actie op de UT besloten met het gezamenlijk zingen van het lied dat de afgelopen weken is uitgegroeid tot het wereldwijde symbool van de protesten in Iran. De aanwezingen, onder wie ook veel Enschedeërs met een Iraanse achtergrond, zongen het uit volle borst mee. „Muziek drukt meer dan woorden de gevoelens uit van alle mensen in Iran die nu strijden voor een nieuwe maatschappij.”

Volledig scherm Iraanse studenten protesteren op het centrale plein van de Universiteit Twente © Herman Haverkate