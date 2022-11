Is er soms een draadje los bij de veegmachines in Enschede?

Nieuwe voorzitter ziet teloorgang Joodse Gemeente Twente met lede ogen aan: ‘In de provincie heeft Hitler alsnog gewonnen’

ENSCHEDE - De synagoge van Enschede is nog even glorieus als vroeger, maar de gemeente die er samenkomt wordt steeds kleiner. Jaap Hartog, de nieuwe voorzitter van de Joodse Gemeente Twente, ziet het met lede ogen aan. „De schaduw van de oorlog dreigt ons alsnog in te halen.”

5:37