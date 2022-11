Jaarlijks forse stijging kindermishandeling in Twente ‘Ik zie het in boerderijen, villa’s en rijtjeshuizen’

De medewerkers bij Veilig Thuis Twente (VTT) krijgen jaarlijks meer en meer meldingen binnen van huiselijk geweld. Van 3177 in 2019 steeg het naar 3515 in 2021. Dit jaar verwacht VTT uit te komen op iets meer dan 4000, blijkt uit cijfers die de organisatie aan deze krant heeft verstrekt. Het aandeel kindermishandeling steeg in die periode van 46 procent in 2021 naar 52 procent dit jaar.

Alle lagen bevolking

Onderscheid tussen de Twentse dorpen en steden is er niet, zeggen medewerksters Purnima Gurung en Irma Stokkers van Veilig Thuis Twente. In hun dagelijkse werk onderzoeken zij meldingen en helpen zij jong en oud. „Alle vormen van huiselijk geweld komen in alle lagen van de bevolking voor. Ik zie het in boerderijen, villa’s en rijtjeshuizen. Het is bijvoorbeeld echt niet alleen in wijken als Pathmos in Enschede of Kerkelanden in Almelo.”