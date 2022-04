Jeugd Enschede viert vrijheid in Volkspark met dans, muziek en workshops

De gebruikelijke kranslegging bij het oorlogsmonument van Mari Andriessen en de viering van de vrijheid: met het vervallen van alle coronabeperkingen staat niets de festiviteiten rond 4 en 5 mei in Enschede volgende week in de weg. Nieuw is dat het Volkspark nog meer dan in voorgaande jaren als locatie een prominente plek inneemt tijdens de twee dagen van herdenken en vieren.

Streep door 75 jaar vrijheid

Het blijft eeuwig zonde, beaamt Rachel Denneboom, voorzitter van het 4 en 5 mei Comité in Enschede, dat er in 2020 noodgedwongen een streep ging door de viering van 75 jaar bevrijding. „We hadden in dat kroonjaar een prachtig programma gepland. Waaronder een sing-a-long of zeg maar meezingwedstrijd waarbij de meest verschillende liedjes op het programma stonden die ook maar een beetje hebben te maken met oorlog en vrijheid. Dan moet je denken aan Vera Lynn met We’ll meet again en Klein Orkest met Over de Muur. Maar helaas is het er door corona niet van gekomen.”

Met het vervallen van de coronabeperkingen kunnen 4 en 5 mei de komende week weer gewoon worden herdacht en gevierd. Voor woensdag 4 mei betekent het, dat de stille tocht vanaf het Ei van Ko in de binnenstad naar het oorlogsmonument in het volkspark in ere wordt hersteld. Om 19.00 uur begint het gezelschap onder aanvoering van burgemeester Roelof Bleker aan de wandeling naar het park. Daar worden vervolgens kransen gelegd bij de beelden van Mari Andriessen en houden onder meer Bleker en junior-stadsdichter Niels van den Berg een toespraak.

Park als passende locatie

Een dag later, op Bevrijdingsdag 5 mei, neemt de jeugd tot 17 jaar bezit van het hetzelfde Volkspark. „We verhuizen met het programma voor de jongeren naar het park, omdat we dat wel een passende locatie vinden”, zegt Denneboom. Het programma voor de jeugd, dat om 12.00 uur begint met het ontsteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Roelof Bleker, is in tweeën gedeeld met onderdelen voor kinderen tot 12 jaar en tieners in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar.

Het 4 en 5 mei Comité hoopt op de komst van zo’n 150 tot 200 kinderen en jongeren. Die kunnen meedoen aan gratis workshops die in het teken staan van vrijheid en vrede voor kinderen en jongeren. Daarnaast is er muziek van de muzikanten van Studio 15 en diverse dj’s. Denneboom beseft dat de viering in het Volkspark vooral voor wat betreft de oudere jongen geduchte concurrentie ondervindt van het bevrijdingsfestival dat gelijktijdig op het terrein van de Universiteit Twente wordt gehouden. „Maar bij ons is de toegang gratis, dat scheelt natuurlijk.”