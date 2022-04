Justitie wil Enschedese hennepkweker voor dik 2 ton plukken

Dat is flink. Maar justitie meent namelijk dat hij vóór de inval veel meer planten had in zijn gehuurde loods - misschien wel 2000 - en ook al meerdere oogsten had verzilverd. De politie vond daar tal van aanwijzingen voor. In twee andere ruimtes in die loods moet ook gekweekt en geoogst zijn. Zo werd die dikke 2 ton geschat.

Behalve de terugvordering vroeg het OM de rechtbank ook om de in Oldenzaal geboren Ten B. 180 uur taakstraf op te leggen, plus 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar.

Verdachte blijft weg

Ten B. - die nu in Heiligerlee woont - gaf geen enkel verweer. Hij was niet bij zijn zaak aanwezig. Stuurde zelfs geen advocaat. In het politieonderzoek heeft hij geweigerd mee te werken en gaf op geen enkele vraag antwoord. Dat vond hij ‘privé’., verklaarde hij. Het enige dat hij heeft gezegd is dat hij weliswaar de huurder was van de ‘henneploods’, maar dat hij die weer had onderverhuurd. Die huurder zou de kwade genius zijn. Maar hij verklaarde niet aan wie hij dan verhuurde. Er werd geen bewijs gevonden.

Eerder verdachte geweest

Er werd door de officier van justitie dan ook weinig waarde aan gehecht. In 2016 was Ten B. ook al eens in beeld gekomen als ‘exploitant’ van een hennepkwekerij in Twente. Ook toen was zijn verweer dat hij het pand had verhuur. Toen leidde dat tot een vrijspraak. Maar de officier vond dat nu ondenkbaar. ‘Meneer moet dan opening van zaken geven, maar hij komt zelfs niet naar deze strafzaak. Is hij de grote vis? Geen idee, want ik kan hem niets vragen.”

De officier temperde uiteindelijk wel de terugvordering van de geschatte winst tot 238.000 euro. Want vast stond dat Ten B. zes maanden huur had betaald voor de loods, zo’n 6000 euro. Dat trok ze uiteindelijk af van zijn criminele winst.

Enexis vordert daarnaast 14.000 euro aan illegaal afgetapt - dus gestolen - stroom. De officier vond dat ook dat bedrag moet worden toegewezen.

De rechtbank doet op 13 mei uitspraak.