Kandidatenlijst CDA voor provinciale verkiezingen

‘Succes’ van Stop Armoede 053 leidt tot tweede vestiging in Enschede

ENSCHEDE - „Onszelf overbodig maken, dat is het doel”, zei Evelien van Hattum ooit over de missie van Stop Armoede 053. Het zal er voorlopig niet van komen: de organisatie voedt door de armoede inmiddels zoveel monden dat (tijdelijke) uitbreiding nodig is. Dat gebeurt nu in de Wesselerbrink in Enschede.

18 december