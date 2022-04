Kritische achterban PvdA Enschede geeft zegen aan coalitiegesprekken met Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie

„We kunnen niet anders”, aldus het PvdA-lid Bert Hassink. Hij zei dat maandagavond tijdens de pauze van de ledenvergadering van de Enschedese afdeling over de deelname aan de vierpartijencoalitie die de formateurs Henk Veerbeek en Theo Bovens tot stand proberen te brengen. Hassink: „Doen we niet mee, dan krijgt de stad een rechts college waar we niet bij gebaat zijn.”

Drie keer naar leden

Bij de PvdA is het gewoonte dat eerst de achterban zich uitspreekt over het meedoen van de partij aan een coalitie alvorens de handtekening van de sociaaldemocraten wordt gezet. Het licht bij de PvdA staat nog niet op groen. Twee keer nog zal fractievoorzitter Yara Hümmels tekst en uitleg moeten geven over de onderhandelingen: op 21 mei voor een tussentijdse evaluatie en bij een definitief akkoord voor het finale oordeel van de ledenvergadering.

De leden van de PvdA, die vier van de twintig zetels heeft in de beoogde coalitie en in de persoon van Arjan Kampman opnieuw de wethouder levert, toonden zich wel kritisch over collegedeelname. De sociaaldemocraten willen dat de eigen idealen als betaalbaar wonen, het vluchtelingenvraagstuk en thema’s als rondkomen met het inkomen en de menselijke maat op een voor de PvdA goede en herkenbare manier de ruimte krijgen in de nieuwe coalitie.

In de ziel geraakt

Wethouderskandidaat Arjan Kampman beloofde in elk geval dat bij het onderwerp vluchtelingen niet aan de opstelling van de PvdA hoeft te worden getwijfeld. Kampman: „Het kan niet zo zijn dat in een coalitie waarin ik zit over de bed-bad-kaviaarregeling wordt gesproken. Dat raakt mij in de ziel.” Aldus Kampman over de wijze waarop een lid van een beoogde coalitiepartij de opvang voor uitgeprocedeerden omschreef.

Grote aarzeling bij de PvdA is er ook over de noodzaak van een college met zes wethouders. „Als Burgerbelangen er daar dan daadwerkelijk drie van krijgt, dan zijn we in het college dus aan rechts overgeleverd”, zei het PvdA-lid Cevdet Örnek. Voor fractieleider Yara Hümmels is die zesde wethouder geen uitgemaakte zaak. „Eerst moet de noodzaak van zes wethouders nog blijken. En als die er komt, dan is het wat mij betreft iemand die namens de gemeenteraad wordt aangezocht.”

Alleen kostuums

Het stoort oud-bestuurslid Janke Smit wel dat er bij de kandidaat-wethouders geen vrouw zit. Smit: „Komen er zes wethouders, dan zouden er daar tenminste twee vrouw van moeten zijn. Maar tot nu toe zie ik alleen kostuums met stropdassen.”

