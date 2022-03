Lijsttrekker Hadassa Meijer (ChristenUnie): ‘Vorming college Enschede is ingewikkelde uitdaging’

Waarom moet de Enschedeër ChristenUnie stemmen?

„We zijn een partij die zich vanuit christelijke waarden inzet voor de Enschedese samenleving. We willen er zijn voor mensen die in de knel zitten, díe inwoners willen we recht doen. We proberen te strijden tegen onrecht en uitbuiting. En de ChristenUnie komt op voor Gods schepping. Vroeger noemden we dat met een ouderwets woord rentmeesterschap; het betekent dat we ons sterk maken voor een duurzame, groene en leefbare stad.”

Welke drie onderwerpen moeten met voorrang worden opgepakt door het nieuwe stadsbestuur?

„We móeten na de verkiezingen verder met het uitwerken van wat ik ‘de menselijke maat’ in ons sociaal domein noem. Zeg maar: het menselijke gezicht van de gemeente waar het gaat om WMO-voorzieningen en bijstandsuitkeringen. De intentie van de gemeente is goed, daar ben ik van overtuigd. Wat ik daarnaast merk is dat corona een enorme kracht in de samenleving heeft losgemaakt, mensen willen als vrijwilliger of mantelzorger heel graag wat voor een ander doen. Doe daar wat mee, zou ik zeggen. Er moet ook werk worden gemaakt van de bestrijding van mensenhandel en van mannen en vrouwen die crimineel worden uitgebuit. Kijk nou eens naar het aantal nagelstudio’s in de stad en wat daar achter schuilgaat.”

Bij welk college met welke partijen is Enschede gebaat?

„De kiezer is als eerste aan zet, maar het wordt wel een ingewikkelde uitdaging. Er is een breuk ontstaan in de samenwerking binnen de huidige coalitie, maar breuken kunnen helen. Daar is in ieder geval genoeg genezingstijd voor nodig. Er zal hoe dan ook geïnvesteerd moeten worden in vertrouwen. Als ChristenUnie staan we altijd open voor samenwerking met andere constructieve partijen.”

De gemeenteraad van Enschede telt 39 leden. hoeveel zetels behalen de verschillende partijen bij de verkiezingen?

„Burgerbelangen 8, D66 4, PvdA 5, VVD 4, ChristenUnie 3, CDA 3, GroenLinks 3, SP 2, Volt 2, PVV 2, Enschede Anders 1, Forum voor Democratie 1, Democratisch Platform Enschede 1.” Aantal partijen in raad: 13

