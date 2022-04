Lonneker klaar voor 1000 feestgangers: eindelijk weer een Paasfeest, dit keer met publiekstrekker Bökkers

LONNEKER - De Paasfeesten in Lonneker staan voor de deur. Zaterdag 16 april is de eerste dag waarop er flink gefeest kan worden. Het lijkt erop dat het feest een groot succes wordt. „We zijn op de goede weg wat betreft de kaartverkoop”, zegt Lars de Goede, die samen met Jort Voortman en Mike Horsthuis in de organisatie zit.

Dat heeft lang geduurd…

„Dit had eigenlijk de vijfde editie moeten worden. De afgelopen twee jaar hebben we het helaas moeten afzeggen vanwege corona. Dit jaar is het eindelijk weer mogelijk en dit is dus de derde editie van het feest. De twee edities die al voor corona zijn geweest waren wel erg succesvol, want die waren beide volledig uitverkocht. Voor dit jaar zijn we ook op de goede weg wat betreft de kaartverkoop. Vooral voor de zaterdag en zondag ziet het er goed uit.”

Het feest duurt drie dagen. Is daar een reden voor?

„We wilden eerst een evenement houden tijdens het paasvuur. We kwamen er al snel achter dat het eigenlijk niet mogelijk was om alles op één dag te doen. Daarom zijn we gaan kijken naar andere dagen die we kunnen gebruiken voor het feest. De zaterdag voor eerste paasdag is er daardoor bijvoorbeeld bij gekomen. Het is nu van zaterdag 16 april tot en met maandag 18 april.”

Waar is het feest?

„Het feest is in een weiland achter de tennisbaan in Lonneker. Bij de eerste editie van het feest was dat al de plek waar we terecht konden. Een speciale reden waarom het op die plek is, is er eigenlijk niet. De boer waar het weiland van is, is een bekende. Bovendien is het een plek waar we zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de mensen in het dorp.”

Wat voor soort feest gaat het worden?

„We gaan het terrein inrichten als een festivalterrein. Er komt een tent te staan die plaats moet bieden aan ongeveer duizend mensen. Iedere dag komen verschillende artiesten langs om op te treden. Op de maandag hebben we bijvoorbeeld met Bökkers een vrij bekende artiest op het programma staan.”

Je hebt ook nog een eigen bedrijf, genaamd Studentkelner. Speelt dat bedrijf nog een rol tijdens het feest?

„Studentkelner is een uitzendbureau voor studenten om in de horeca te werken. Momenteel hebben we 450 studenten tot onze beschikking. Bedrijven die op zoek zijn naar personeel kunnen dan een aanvraag bij ons indienen. Momenteel is er bij ons sprake van een topdrukte, in verband met het personeelstekort in de horeca. Studentkelner staat wel volledig los van het feest. We gaan tijdens het paasfeest geen personeel inzetten van het bedrijf.”