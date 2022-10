Meer woninginbraken in Twente, vooral in Enschede wordt vaker ingebroken

Met 282 inbraken dit jaar is Enschede ook in absolute zin koploper in de regio. De stijging in de grootste Twente gemeente valt des te meer op omdat er vorig jaar juist sprake was van een daling. In buurgemeente Hengelo daarentegen voltrok zich dit jaar juist een daling. De in totaal 97 geregistreerde inbraken betekenden een afname van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.