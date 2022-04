Mensen met een beperking naar de Paaskermis in Enschede: ‘De glimlach van de deelnemers geeft veel motivatie’

„De attracties op een kermis draaien normaal gesproken heel snel en je moet ook snel in- en uitstappen. Mensen met een beperking kunnen dan nog niet in een kermisattractie zitten. Op deze speciale dag gaat het allemaal in een veel rustiger tempo, want voor iedereen wordt de tijd genomen. Zo kan iedereen eindelijk een keer in een kermisattractie. De muziek staat ook minder hard. We proberen om de prikkels laag te houden voor de deelnemers. De deelnemers komen ook overal vandaan. Ze komen niet alleen uit Enschede, maar bijvoorbeeld ook uit Hengelo en Almelo. Voor deelname vragen we een kleine bijdrage van de deelnemers. Daar krijgen ze dan consumptiebonnen voor. Dit jaar hebben we ook nog een speciale sponsor gevonden.”