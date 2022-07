Minister moet opnieuw kijken naar vrijgeven van vertrouwelijke stukken over vuurwerkramp

ENSCHEDE - Een overwinning voor de Enschedese oud-directeur van S.E. Fireworks. Minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie) moet een nieuw besluit nemen over de vraag of 24 dozen met archiefstukken over de vuurwerkramp alsnog openbaar moeten worden gemaakt. Het ministerie weigerde dat tot op heden.

De Raad van State heeft woensdagochtend bepaald dat de minister daar opnieuw naar moet kijken. Dat gebeurde in een procedure, aangespannen door de zoon van voormalig SE Fireworks-directeur Rudi Bakker. In de dozen zitten vertrouwelijke documenten over de wetgeving rond vuurwerk, de gevarenclassificatie van vuurwerk en over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.

Veroordeling

Volledig scherm Rudi Bakker © Cees Elzenga/hetoog.nl Bij de ramp op 13 mei 2000 in Enschede kwamen 23 mensen om het leven nadat de vuurwerkopslag van SE Fireworks ontplofte bij een brand. Bakker en zijn mededirecteur zijn voor schuld aan de ramp veroordeeld tot een jaar cel.

Bakker vecht echter sindsdien voor eerherstel. Hij deed meerdere herzieningsverzoeken van zijn veroordeling, maar die werden afgewezen omdat er geen sprake zou zijn van nieuwe informatie. Hij hoopt dat de documenten uit die 24 dozen dan ook een nieuw licht schijnen op de oorzaak.

Geen lering getrokken

De Enschedeër meent dat de ramp te wijten is aan de overheid, met name door de gebrekkige regelgeving. Bijvoorbeeld omdat uit de de ramp in Culemborg geen lering is getrokken. In tegenstelling tot de overheid, kon SE Fireworks volgens Bakker niet weten dat het opgeslagen vuurwerk in Enschede zo massa-explosief en gevaarlijk kon zijn.

De zoon van Bakker heeft meerdere keren, bij verschillende ministeries, gevraagd om alle stukken openbaar te maken. Hij deed dat via een zogenoemd verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Hij had succes bij de rechtbank Overijssel. Die bepaalde in februari 2020 al dat de minister binnen zes maanden een besluit moet nemen.

Misbruik

De minister deed dat echter niet. Met steun van de bestuursrechter in Zwolle, die meende dat Bakker misbruik maakte van het procesrecht, omdat hij al eerder een vergelijkbaar (afgewezen) verzoek had gedaan.

De Raad van State meent echter dat van misbruik geen sprake van is en dat Bakker in zijn recht staat om de stukken op te eisen. De Raad geeft de minister nu zes maanden de tijd om een beslissing te nemen over eventuele openbaarmaking van de 24 dozen met vertrouwelijke documenten.

Deze stap is een zoveelste in een lange juridische strijd. Eerder heeft Bakker, samen met enkele andere betrokkenen, aangifte tegen de staat gedaan wegens schuld aan de ramp. Die aangifte is door het Openbaar Ministerie niet in behandeling genomen. Ook dat wordt door Bakker aangevochten bij het Gerechtshof.