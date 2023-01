Morgen en vrijdag staking streekvervoer, hinder in Twente lijkt mee te vallen

De staking houdt in dat er donderdag en vrijdag vrijwel geen bussen of regionale treinen zullen rijden van andere maatschappijen dan de NS. Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt dan niet gestaakt, want dat personeel heeft eigen cao’s. Onder de cao streekvervoer vallen 13.000 medewerkers en duizenden daarvan zijn lid van de bond.

,,De staking stond al gepland. Gisteren hebben we een laatste onderhandelingspoging gedaan. Die ging tot diep in de nacht door’’, vertelt een woordvoerder van FNV. ,,Die staking gaat door. Tenzij de werkgevers vandaag mijn collega bellen en in gaan op onze eisen.’’

Passagiers stappen in een bus van vervoersmaatschappij Arriva bij een bushalte.

CNV doet waarschijnlijk niet direct mee aan de staking. Hoewel de vakbond met 2200 leden bij de ov-bedrijven ‘inhoudelijk op één lijn’ zit met de FNV, moet CNV eerst aan leden vragen of ze actie willen voeren. Die peiling kost tijd. ,,FNV had nog een lopend conflict, maar wij nog niet. Daarom moeten we eerst een ledenraadpleging houden”, zegt een woordvoerder. Hij houdt er wel rekening mee dat de achterban zich later ook bij de acties aansluit.

Hinder in Twente lijkt mee te vallen Vervoerder Keolis is nog hard bezig om de gevolgen voor reizigers in Twente in kaart te brengen, maar de 'schade’ lijkt mee te vallen. Zo is de verwachtingen dat het grootste deel van de bussen in de regio gewoon zullen rijden. Tijdens vorige stakingen reed 70 procent van de bussen in Twente nog. Keolis adviseert wel om voor vertrek extra goed de reisplanner te raadplegen. Wat betreft de trein verwacht Keolis dat het traject Enschede - Zwolle er niet volledig uit zal liggen door de staking. Of er wel treinen uitvallen wordt later vandaag bekend. Op de lijn Oldenzaal - Zutphen wordt meer hinder verwacht. De intercity's van NS zullen donderdag en vrijdag wel gewoon rijden omdat het een staking van het streekvervoer betreft.

In september en oktober legden stakers het streekvervoer verspreid over het hele land ook al plat. Eigenlijk zou er in het najaar nog een vierdaagse landelijke stakingsreeks komen, maar die werd afgeblazen toen het cao-overleg met de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) werd hervat. De partijen zaten in de nacht van dinsdag op woensdag tot diep in de nacht om tafel, maar konden niet tot een akkoord komen.

Impasse

VWOV verklaarde na de onderhandelingen dat de vakbonden ondanks een 'bovengemiddeld hoog loonbod’ van 8 procent het overleg hebben afgebroken. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag betwist dat, en zegt dat de partijen simpelweg in een impasse terechtkwamen over onder meer die loonsverhoging, de duur van een nieuwe cao en maatregelen om de werkdruk in het streekvervoer te verlagen. De FNV is van mening dat het loon van personeel van bijvoorbeeld Arriva of Keolis moet meebewegen met de hoge inflatie.

