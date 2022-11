Na coronamineur gaat Krekkelstad er met stadsprins Klaas weer voor tijdens carnaval in Enschede

Magrië wordt in de komende carnavalsperiode bijgestaan door zijn twee secretarissen, Mark Beens (48) en Paul ten Thij (56). De nieuwe stadsprins was jarenlang werkzaam als kok en is tegenwoordig actief in de cosmetica bij een bedrijf in Haaksbergen. Magrië weet zich met zijn secondanten verzekerd van twee ervaren krachten: zowel Beens als Ten Thij heeft eerder als prins de carnavalsscepter gezwaaid in Krekkelstad.