Na het schietgebaar en het vuurpeloton is het tijd voor bezinning in Enschede

De Kappen kan verder in Haaksber­gen: voortbe­staan tot oktober verzekerd

HAAKSBERGEN - Theater De Kappen kan blijven draaien. Het voortbestaan van de cultuurinstelling in Haaksbergen is in ieder geval gegarandeerd tot medio oktober, het moment waarop de raad en het nieuwe college een brede discussie gaan voeren over alle voorzieningen binnen de gemeente.

8 juli