Na kater op Malieveld dwingen Twentse huisartsen alsnog gesprek met minister af

Dat gebeurde daar op het plein, met een kleine groep huisartsen. Onder hen drie Twentse: Ingeborg van Lingen (Nijverdal), Lilian Roelink (Almelo) en Marinka Hamstra (Hengelo). „We zijn er echt in geslaagd onze boodschap over te brengen en de urgentie te laten voelen. Het siert Kuipers dat hij het gesprek nog aanging”, zegt Hamstra, die gelooft dat Kuipers echt oog heeft voor de problemen. „Hij beaamde onze zorgen.”

Meer tijd voor patiënt

De huisartsen willen meer tijd voor hun patiënten. De grens aan wat de artsen kunnen is namelijk bereikt. Er zijn te veel taken bij gekomen. Bijvoorbeeld door de wachtlijsten in de ggz, ziekenhuizen, ouderen- en jeugdzorg. Omdat patiënten daar niet terecht kunnen, belanden ze weer bij de huisartsen.

Daarnaast worden de dokters overvraagd met administratieve taken vanuit de overheid en zorgverzekeraars. Terwijl er in veel steden al een tekort is aan huisartsen, zoals in Enschede. De huisartenzorg staat op het spel, zeggen zij.

Alarmerend

Hamstra schetste Kuipers de alarmerende situatie vanuit het Twentse perspectief. „De problemen zijn landelijk. Maar in Twente voelen ze al jaren de urgentie. In Enschede heeft al lang niet iedereen een eigen huisarts. Dat is gewoon niet goed. De minister zei samen aan een op lossing te willen werken. Dat willen we! Maar we hebben hem ook duidelijk gemaakt: hij heeft als minister meer ruimte om zaken voor elkaar te krijgen.”

Zo kwam er toch 'een goed slot' aan de betoging van circa 10.000 huisartsen uit het hele land. Er waren circa 200 artsen uit Twente aanwezig en een forse groep uit de Achterhoek. Er zijn tal van sprekers die de problemen duiden, maar er wordt vooral uitgekeken naar de komst van Kuipers. Die had toegezegd te komen. Maar door de uitgelopen ministerraad liet hij verstek gaan. Dat deed zeer.

Politie

Vooral de Twentse huisartsen roerden zich. Zij gaven het voorzetje om dan maar naar de minister te gaan. „We gaan naar Kuipers toe, we gaan naar Kuipers toe”, werd er gezongen. Zo trokken enkele honderden artsen richting het Binnenhof, om dan daar ook nog maar eens hun stem te laten horen. Maar daar werden ze door de politie tegengehouden, het plein is verboden gebied voor demonstranten. De komst van Kuipers haalde echter het chagrijn weg.

De Enschedese huisarts Anneloes Richters: „Het wegblijven werd toch als een schoffering gevoeld. Voor het eerst sinds 2012 komen we namelijk in actie als beroepsgroep. En dan is er eindelijk een arts als minister, daar verwacht je iets van. Het voelde alsof het belang waarvoor we strijden niet werd gezien.”

Eindeloos papieren

De artsen gingen alsnog met een goed gevoel naar huis. De Enschede huisarts Anneloes Richters: „Nu maar hopen dat de minister er ook echt mee aan de slag gaat. De tijd van: we doen een pilotje hier en daar en we zien wel… dat moet echt voorbij zijn. Het gaat niet om geld. Het gaat om tijd. Ik werk graag tot laat voor mijn patiënt. Maar niet om eindeloos papieren in te vullen.”

De artsen waren allemaal naar het Malieveld gekomen in een shirt met daarop het aantal patiënten waar ze verantwoordelijk voor zijn. In bijna alle gevallen veel meer dan nog gewenst is. Daarom was de actiebereidheid zo groot. „Iedereen een huisarts”, wordt er meerdere keren gescandeerd.

Huisartsposten druk

Vanwege de actie was ‘thuis’ in Twente ongeveer de helft van de praktijken gesloten. De zorg werd overgenomen door de drie huisartsenposten. „Die kregen flink wat werk te verstouwen”, vertelt Marieke Nijhof, voorzitter van de Huisartsenzorg Twente (HZT). „Op een gegeven moment liep aan de telefoon de wachttijd op naar 40 minuten. Toen hebben we toch wat extra mensen opgeroepen, zodat het niet spaak zou lopen.” Volgens Nijhof was er veel begrip. „Zij zagen ook dat we niet voor geld, maar juist voor hen actie voeren.”

