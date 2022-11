Na twee jaar eindelijk lichtkunstroute in de Enschedese binnenstad: Enschede Lights Up

nieuwsupdate Wordt het een prul van de Action of iets van de hippe vintage markt? Het wordt weer gezellig in Haaksber­gen (en psst… gratis kan ook)

HAAKSBERGEN - „Ik kwam voor een prullenbak, maar heb ook kerstballen en een goedkoop dekentje gekocht.” De Action draait als een tierelier, juist nu alles duurder wordt. Maar wie een echt warm cadeau zoekt voor in de schoen of onder de boom, kan het ook in een andere hoek zoeken. Juist in Haaksbergen valt er de komende tijd genoeg te kiezen.

19 november