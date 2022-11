‘Natuurlijk is opvang vluchtelingen nodig, maar waarom in zuiden van Enschede?’

Dat zegt secretaris Kitty Veenstra namens de wijkraad naar aanleiding van het nieuws dat de Twentehallen aan de Reulver tot uiterlijk eind maart als tijdelijke opvangplek zou moeten dienen. Zo’n tweeduizend buurtgenoten zijn daarover maandagmiddag per brief geïnformeerd door de gemeente Enschede.

Motie tegen opvang

Via een motie probeerde PVV-raadslid Hidde Heutink de opvang in de Twentehallen maandagavond nog wel tegen te houden. De stemming daarover is verplaatst naar volgende week. Namens de wijkraad zegt Veenstra de de politieke uitkomst daarvan af te wachten. „Ons uitgangspunt is dat deze vluchtelingen ergens moeten worden opgevangen. Maar de vraag is of het verstandig is om dat uitgerekend in Zuid te doen.”

Veenstra plaatst vraagtekens bij de verhuizing van de vluchtelingen naar de Twentehallen vanwege de andere vormen van maatschappelijke opvang in dit deel van Enschede. „We hebben hier ook al te maken met de opvang van verslaafden in de Vlierstraat en de hulp aan psychisch kwetsbare cliënten van de RIBW (instelling voor beschermd wonen, red.) in de Broekheurnerborch. Dat zijn mensen met een andere levensstijl en daar lijken nu dus zestig vluchtelingen bij te komen. De druk die daarmee op het zuiden van de stad wordt gelegd lijkt ons niet verstandig.”

Infobijeenkomst geschrapt

De gemeente Enschede kondigde in een brief aan de buurtgenoten donderdagmiddag tijdens een inloopbijeenkomst te informeren over de opvang in de Twentehallen. Die gaat ondanks de uitgestelde stemming over de PVV-motie gewoon door. In de Twentehallen wordt alles in gereedheid gebracht voor de opvang.