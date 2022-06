Niet alleen het paaltje van Youp van ’t Hek, ook de slalommende wielrenner levert irritatie op in de Enschedese binnenstad

Special Olympics Deze mensen werken keihard om van de Special Olympics in Twente een succes te maken

Het weekend van 10 tot 12 juni staat Twente volledig in het teken van de Special Olympics: het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking van Nederland. Naast de sporters, zijn er ook tal van mensen in de been om alles in goede banen te leiden. Ook zit er veel voorbereiding in de organisatie. Wie zijn de mensen die hierbij helpen?

4 juni