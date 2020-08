Nieuwe drankvergunning voor home Vak-P, alleen corona kan heropening dwars zitten

ENSCHEDE - De supportersvereniging Vak-P heeft weer een horecavergunning. Niets staat de heropening van het supportershome nog in de weg. Of het moeten nu de coronaregels zijn.

Wat de coronamaatregelen voor Vak-P betekenen is nog niet helemaal duidelijk. „We hopen op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven over hoe het supportershome in deze tijd met coronabeperkingen open kan en hoe”, meldt het bestuur.

Toegangspoort verplaatst

Vak-P heeft meegewerkt aan het verplaatsen van de toegangspoort van het stadion; die is nu buiten de ingang van het supportershome. Dit betekent dat de leden niet meer via het home het stadion in kunnen, maar dat zij eerst met hun seizoenkaart voor de vakken 101 tot en met 107 het stadion in moeten gaan. Eenmaal binnen kunnen ze naar het home.

Er wordt nog gekeken hoe de toegang geregeld moet worden voor leden die buiten die vakken zitten. Dat voorheen Vak-P’ers via hun supportershome het stadion binnen konden komen was een doorn in het oog van de politie. Die meende dat dan de toegangscontrole daardoor niet waterdicht genoeg was.

Grote inval van politie

Het home werd in april 2017 voor een jaar gesloten gesloten door de burgemeester van Enschede na een grote politie-inval tijdens het duel FC Twente-PSV. Dat gebeurde op verdenking van drugshandel. De inval gaf grote onrust bij het publiek in het stadion, omdat er tegenstrijdige berichten werden omgeroepen. Zo werd eerst publiek gevraagd te vertrekken, maar werd dat ook weer herroepen. De inval in het supportershome leidde daarna tot rellen.

Jaar verplichte sluiting

Hoewel meerdere betrokkenen uiteindelijk zijn vrijgesproken van drugshandel, kreeg Vak-P de horecavergunning niet terug en moest het home ook 12 maanden dicht. Er was bij de inval ongeveer 17 gram cocaïne gevonden; dat wordt juridisch beschouwd als een ‘handelsvoorraad’. De rechter keurde daarom de sluiting goed. Het bestuur van Vak-P heeft altijd ontkent dat er vanuit het home werd gedeald. Alle bestuurders zijn aangebleven.

Het supportershome mocht formeel al weer open in 2018, maar omdat er toen nog geen horecavergunning werd verleend besloot Vak-P dicht te blijven.