Night @ the Library in Enschede: na een boekje op de zitzak ’s nachts nog even Batman kijken

Het kedeng kedeng van Guus Meeuwis, vertolkt door een coverband, dreunt door de ramen van de bibliotheek naar buiten en is in de Pijnpenstraat luid hoorbaar. Het is op zaterdagavond rond 21 uur niet bepaald een sound die je verwacht in een boekenhuis. De muziek is onderdeel van de Night @ the Library, een afwisselende avond en nacht in de bieb met logeerpartij voor kinderen tot 15 jaar.