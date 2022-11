Noabers luchthaven verbijsterd over verlengde asielopvang Enschede: ‘Zo ga je toch niet met je inwoners om?’

ENSCHEDE - De noabers van Vliegveld Twenthe zijn flink geschrokken. Aanleiding is de verlenging van de crisisnoodopvang van vluchtelingen in de vertrekhal op de voormalige luchthaven. Ze hebben veel vragen aan het gemeentebestuur.

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad de noodopvang van asielzoekers in de Twentehallen weg. Onder meer omdat er een kinderspeeltuin naast zit. Tegelijkertijd stemde de raad in met een verlenging van de opvang van zestig mensen in de vertrekhal op de voormalige luchthaven. Tot maart volgend jaar. „Maar gaan die argumenten dan niet op voor Vliegveld Twenthe? Ook in deze omgeving worden kwetsbare jongeren opgevangen en is er jeugdzorg voor jonge kinderen”, zo stellen de noabers.

Zij spraken donderdagavond met burgemeester Roelof Bleker en wethouder Arjan Kampman. Die zegden deze zomer toe dat de asielzoekers maar drie maanden zouden blijven en moeten nu hun woord breken. „Het was een gesprek met veel emotie. Veel boosheid en onbegrip. Zo ga je toch niet met je inwoners om?”

Verbijsterd

„Wat ons verder verbijsterde was het totale gebrek aan vooruitdenken en handelen door de gemeenteraad en het college.” De noabers verwijzen naar de stroom vluchtelingen en naar de aanwijzing van een azc in Albergen. Ze vinden dat je dan van de gemeente mag verwachten dat ze een paar stappen vooruitdenken over hoe Enschede daarmee om wil gaan. Zo zijn ze bang dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers er een volwaardig azc wil vestigen voor de komende 5 tot 10 jaar.

Burgemeester en wethouders praten dinsdag over de opvang. „Breken ze hun woord aan de noabers van het vliegveld of staan ze op tegen de gemeenteraad en leggen ze hun wil naast zich neer?”, stellen de noabers in hun statement. Ze geven een derde oplossing en dat is samen om tafel om te zoeken naar een echte oplossing.