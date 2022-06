Nomineer die ene stille kracht in je buurt voor de Beste Buur Bokaal

De Beste Buur Bokaal is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties Domijn, De Woonplaats en de huurders- en welzijnsorganisaties en de gemeenten. De bokaal is een eerbetoon voor mensen die altijd voor anderen klaar staan: de stille krachten die van onschatbare waarde zijn voor buurten en wijken in Twente.

Ja, in de hele regio. Alle veertien gemeenten in Twente doen mee aan de Beste Buur Bokaal. Dus ook in bijvoorbeeld Haaksbergen. Een genomineerde kan een directe buurman of vrouw- zijn, maar ook iemand die verderop in de buurt of wijk woont. Voorwaarde voor een nominatie is dat die buur met zijn of haar inzet een bijdrage levert aan het gevoel voor noaberschap en een sociaal en veilig leefklimaat.