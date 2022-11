Nu al kerstversiering? Véél te vroeg, vindt Carola uit Enschede: ‘Daarom heb ik een sinterklaasetalage’

ENSCHEDE - Sinterklaas is nog niet in het land of de eerste huizen hangen al vol met kerstversieringen. Carola Schuilenburg uit Enschede vindt dat maar niks. En dat is te zien aan haar woning. Geen kerst, wel veel sinterklaas. „En er komt steeds meer bij.”

Een kinderfiets. Een pop. Lego. Snoepgoed. Je zou denken dat je voor een winkelruit staat, maar het is het huis van Carola Schuilenburg (48) aan de B.W. ter Kuilestraat. Je kijkt je ogen uit. Zoveel details. De erker staat bommetjevol met sinterklaasversieringen. Het is al twaalf jaar lang een terugkerend ritueel in dit huis. Carola: „Ik houd helemaal niet van erkers, maar je kunt er leuke dingen mee doen.”

Ze vindt het niet alleen leuk, er zit zeker een serieuze boodschap achter. „Iedereen doet nu al zoveel met kerstversieringen. Mensen, jullie vergeten sinterklaas!” Vroeger toen ze klein was vond ze het sinterklaasfeest en alles wat daarbij komt kijken fantastisch. Nu nog. „Ik kan me de kerstcadeautjes niet meer herinneren hoor. Jij wel? Die sinterklaasvieringen zijn me altijd bijgebleven.”

Quote Mensen, jullie vergeten sinter­klaas! Carola Schuilenburg

Je naam in chocoladeletters

Het is niet dat Carola Schuilenburg een hekel heeft aan Kerstmis. Zeker niet. „Maar ik vind dat versieringen bij een bepaalde periode van het jaar horen.” Sterker nog: de erker van haar woning krijgt vrijwel maandelijks een ander thema. Ook met kerst. „Ongeveer een week na sinterklaas haal ik de kerstversieringen tevoorschijn.”

Verder is ze elk jaargetijde druk in de weer met die erker. Lente, zomer, herfst, winter, telkens verzint Carola weer wat nieuws. Na al die jaren weet ze ook wat voorbijgangers het leukst vinden: Lego. „Daar blijven kinderen voor staan. Erg leuk.” De spullen sprokkelt ze bijvoorbeeld op rommelmarkten bij elkaar. „Kom net terug van de winkel met chocoladeletters. Mijn eigen naam in letters. Die hang ik er zo ook bij. Het wordt steeds meer.”