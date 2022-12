‘Oma flat’ uit Enschede is 100 jaar en doet alles nog, allemaal zonder bril

Het is een week of zes geleden, in het zicht van haar honderdste verjaardag, toen het levenseinde voor De Vries-Wielink zich onvermijdelijk leek aan te kondigen. Ze viel van een stoel, kreeg te maken met een delier en werd opgegeven. „Ik was er bijna niet meer geweest”, zegt ze over de vier dagen waarin ze volgens de dokter op sterven lag. Iedereen kwam langs om afscheid te nemen, maar na wat medicijnen knapte ze zienderogen op. En vroeg ineens om bitterballen en andere lekkere snacks. „Ik ben er nog en heb het hier gezellig met iedereen om me heen.”