Onrust bij supportersbussen FC Utrecht na afloop van duel bij FC Twente

Restaurant in kermisat­trac­tie: Smakenrad strijkt neer in het Enschedese Volkspark

10 september ENSCHEDE Een draaiend reuzenrad waarvan de gondels zijn ingericht als privé restaurantjes om in intieme sfeer te lunchen, borrelen of dineren. Het 'Smakenrad’, een restaurant in de vorm van een kermisattractie, strijkt op 1 oktober neer in het Volkspark.