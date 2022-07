Onwillige bewoner Bentelobrink moet onderhoud Ons Huis op last van rechter toch toestaan

Freddy (33) overleefde aanval met twee keukenmes­sen in Glanerbrug en is woedend op ‘onzin’ van Dennis Schouten

GLANERBRUG - Door gang van het Dorpshuis in Glanerbrug komt een blonde man aangestrompeld. Hij zet zich buiten bij de voordeur neer in een oude bureaustoel. Het is Freddy Noordman. Zaterdagavond viel zijn gastheer hem met twee keukenmessen aan, terwijl hij lag te slapen. „Hij wilde mijn keel doorsnijden, in totaal ben ik achttien keer gestoken.”

4 juli