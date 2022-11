Opvang voor 180 Oekraïners in Boekelo volgende maand klaar

Haaksber­gen krijgt natuurgra­ven en herden­kings­bo­men

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen is goedkoop als het om grafrechten gaat. Grafrechten voor twintig jaar kosten 579 euro. Ter vergelijking: in Borne is dat 1406 euro en in Hengelo 2504 euro. Maar dat verandert, want nu kan de gemeente Haaksbergen de kosten niet dekken.

