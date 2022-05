Oud-ondernemer Herbert Zwartz (94) leerde textielvak in jarige De Maere: ‘Als ik de ogen sluit, is ons familiebedrijf nog ijzersterk’

Thea Kroese ontvangt Twentse Taalpries, Femke Nijboer aanmoedi­gings­prijs: ‘Dit zegt mij meer dan een ridderorde’

De Twentse Taalpries is toegekend aan Thea Kroese. Logisch, want zij is een boegbeeld van de Twentse streekcultuur. De aanmoedigingsprijs is voor Femke Nijboer, die Twents wil spreken in het openbaar en daarvoor in de leer is. Bij Thea Kroese. „Dat wist de jury helemaal niet.”

