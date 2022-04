Oud-waarnemer Theo Bovens en Henk Veerbeek formateurs bij collegevorming Enschede

De vier partijen zijn het daar afgelopen donderdag eens over geworden. Het is de bedoeling dat de twee formateurs een paar weken nodig hebben voor hun werkzaamheden en dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders de eerste of tweede van juni wordt geïnstalleerd. Gelijktijdig wordt dan het coalitieakkoord gepresenteerd. Het is nog niet duidelijk uit hoeveel wethouders het nieuwe college zal bestaan.

Verbindend vermogen

Niels van den Berg, partijleider van Burgerbelangen, vond Bovens meteen bereid om formateur te worden. „Ik denk dat hij er met zijn senioriteit en verbindend vermogen perfect geschikt voor is om mensen en partijen bij elkaar te brengen”, zegt Van den Berg over de rol van Bovens, die na het vertrek van Onno van Veldhuizen vier maanden waarnemend burgemeester was in Enschede.

Henk Veerbeek, voormalig raadslid en oud-schoolbestuurder in Enschede, was na de gemeenteraadsverkiezingen ook al als verkenner en informateur actief bij de coalitievorming. Hij deed dat samen met de Almelose wethouder Jan Martin van Rees. Die stort na zijn klus als informateur weer op de politiek in Almelo.

Keuze vijf of zes wethouders

Het vierpartijencollege wordt gevormd uit vijf of zes wethouders. De keuze voor het aantal bestuurders zal de komende weken moeten worden gemaakt. Burgerbelangen levert in ieder geval twee bestuurders en mogelijk een derde. VVD, PvdA en ChristenUnie komen elk met één wethouder in het college. Van vier zittende bestuurders is het wel duidelijk dat zij in het nieuwe college terugkeren als wethouder. Dat zijn Niels van den Berg (Burgerbelangen), Jeroen Diepemaat (VVD), Arjan Kampman (PvdA) en Jurgen van Houdt (ChristenUnie).