Parochie OLV van de Heilige Rozenkrans in Glanerbrug praat over toekomst

Suggesties

De uiteindelijke stemming welke optie voor het voortbestaan van de parochie de beste is wordt genomen op zondag 8 januari van het volgend jaar. „Op die bijeenkomst mag iedere parochiaan aangeven waar de voorkeur naar uitgaat. En de uitslag van deze stemming zal definitief bepalen welke richting we uitgaan.”

Emotioneel

„Iedereen die in dit proces zit beseft dat de uiteindelijke beslissing hoe dan ook een zeer moeilijke en zeer zeker ook emotioneel zal zijn,” vervolgt Brueker. „Maar we moeten als parochie wel onder ogen zien dat we nu de regie nog in handen hebben. Nu kunnen en mogen wij nog beslissen hoe nu verder. In veel parochies wordt een beslissing opgelegd maar dat is bij ons gelukkig nog niet het geval.”