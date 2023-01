Picnic geeft populairste producten in Twente prijs: afbakbroodjes en pindakaas

De drie van boodschappen die het meest worden besteld, zijn al jaren dezelfde: komkommer, halfvolle melk, bananen. Ook de aardappelen doen het altijd goed. „Maar dat worden saaie persberichten”, erkent Michiel Muller, een van de vier oprichters van de online supermarkt Picnic. Dus is er dit jaar gekeken naar trends. Wat zijn de hardste stijgers, als je de usual suspects niet meetelt?

‘Rivellastad’ Almelo

Het levert grappige, grotendeels onverklaarbare verschillen op tussen steden en regio’s. Zo werden in Almelo opvallend veel flessen Rivella verkocht en staat in Enschede Libanees platbrood op de tweede plek op de lijst met meest bestelde producten, nog voor bijvoorbeeld eieren en pistoletjes. De Hengelose klanten lijken vooral van stokbrood, hazelnootpasta, spinazie, melk en shoarmareepjes te houden.

De gemene deler in Overijssel: bijna alle klanten zijn, volgens Picnic, ‘verzot op pindakaas’. „Hoe het komt?”, zegt Muller. „Ja, zeg het maar. Wij zien het in de cijfers. Maar of ze nu altijd al veel pindakaas aten…”

Volledig scherm Michiel Muller, een van de vier oprichters van Picnic. © DO

Platbrood

Picnic probeert de bestelgegevens van ongeveer één miljoen Nederlandse klanten in haar voordeel te gebruiken, zegt Muller. „Als we zien dat er veel Libanees platbrood wordt besteld, moeten we dan niet ook een leuk recept maken waar dat in zit?” Hij merkt dat mensen online anders winkelen dan in een supermarkt, omdat ze nu ook in ‘schappen en gangpaden’ komen die ze normaal zouden overslaan.

Volgens Muller had de boodschappendienst een goed jaar. Picnic ging in vijftien nieuwe plaatsen aan de slag, van Drenthe tot Zeeland. Daarnaast werden bestaande bezorggebieden uitgebreid en maakte het eigen huismerk, in 2021 gelanceerd, een forse groei door.

Ook nadat de grootste coronagolf begin dit jaar voorbij was, bleven klanten trouw. „Mensen die toen echt niet naar de winkel durfden, zijn blijven hangen. Die gaan nu misschien maar één keer per week naar de supermarkt.”

In Twente bezorgt Picnic boodschappen in Hengelo, Almelo en Enschede. De ‘supermarkt op wielen’ begon in 2015 in Amersfoort met vier bezorgautootjes. Inmiddels rijden er meer dan duizend rond in zo’n 120 Nederlandse plaatsen.