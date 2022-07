Première uitgesteld: tekort grondstoffen vertraagt opening bioscoop in oude postkantoor Enschede

ENSCHEDE - De vertoning van de eerste film in het voormalige postkantoor aan de Boulevard in Enschede stond voor deze zomer gepland, maar moet door logistieke problemen worden uitgesteld tot het najaar.

De vertraagde opening van de bioscoop heeft te maken met een tekort aan grondstoffen en ‘problemen in de supply chain’. Dat meldt Vue Cinemas, exploitant van de nieuwe bioscoop, in een mail. „Het plan is om de bioscoop te openen in het najaar”, aldus een woordvoerster van de bioscoopketen.

Bioscoop en restaurant

Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe invulling voor het voormalige postkantoor aan de Boulevard in het centrum van Enschede. Onder de naam Het Postkantoor krijgt het pand onder meer een tweede bioscoop in het stadscentrum met negen bioscoopzalen. Daarnaast opent restaurantketen De Beren een vestiging in het gebouw.

Bij de verbouwing zijn zoveel mogelijk oude elementen van het gebouw bewaard gebleven. Het pand, gebouwd in opdracht van de Rijksgebouwendienst, dateert van 1960 en is een gemeentelijk monument. In 2020 zijn Explorius Vastgoedontwikkeling en Nijhuis Bouw uit Rijssen begonnen met de herontwikkeling. Het Postkantoor krijgt drie functies: een bioscoop, een uitgebreide horecavoorziening en een kantoorvleugel. Daarin is inmiddels internetbedrijf El Niño gevestigd. Nog niet alle vierkante meters zjn verhuurd.

Kunstwerken

Een opvallend kenmerk van het gebouw is de buitengevel op de begane grond aan de Boulevard. Die bestaat uit een transparante glaswand over de gehele lengte. De monumentale kunstwerken in het voormalige postkantoor krijgen volgens ontwikkelaar Explorius een plek in het nieuwe gebouw.