Primeur PVV met debat ‘actualiteitenraad’ in Enschede

ENSCHEDE - De politiek in Enschede houdt maandag de eerste ‘actualiteitenraad’: een (kort) raadsdebat over één of meer actuele kwestie(s). De PVV wil met loco-burgemeester Niels van den Berg in discussie over de 100 dagenbrief van burgemeester Roelof Bleker.

De actualiteitenraad wordt voortaan elke week gehouden in Enschede. PVV-fractieleider Hidde Heutink heeft verzocht om met Van den Berg te debatteren over Blekers brief aan de Enschedeërs over diens eerste honderd dagen als burgemeester. Met Bleker zelf is dat niet mogelijk: de burgemeester is zondag met een delegatie van bestuurders en ondernemers voor een werkbezoek vertrokken naar partnerstad Palo Alto in de Verenigde Staten.

‘Geen politicus’

Volgens Heutink doet Bleker in zijn open brief beloften die hij niet kan waarmaken. De PVV’er wijst er op dat de burgemeester uitvoerder is van besluiten van de raad. „Hij is geen politicus’’, zegt Heutink, die doelt op een passage waarin Bleker schrijft: ‘De sterk gestegen prijzen van energie en de boodschappen leiden tot financiële zorgen bij velen. Ik voel met al deze Enschedeërs mee. Samen met de gemeenteraad en het nieuwe college wil ik bereiken dat meer inwoners het financieel beter krijgen. Met met minder zorgen over de prijs van de dagelijkse boodschappen en stijgende woonlasten en met meer kansen voor de toekomst van hun kinderen’.

Heutink: ,,Ik zou van Van den Berg als loco-burgemeester willen weten of hij het eens is met wat Bleker schrijft. Ook ben ik benieuwd hoe Van den Berg in dit geval zijn rol ziet als onderhandelaar bij de vorming van een nieuw college. En of hij met dat nieuwe college dan maar meteen boter bij de vis wil doen door de inwoners die het financieel moeilijk hebben tegemoet te komen. Want daar gaat een burgemeester niet over.”

Eerste indrukken

In zijn 100 dagenbrief beschrijft Bleker de indrukken van zijn eerste maanden als burgemeester. Hij prijst de veerkracht van Enschede, toont zich onder de indruk van de ontmoetingen met mensen en allerlei organisaties en stelt vast dat de stad na corona in meerdere opzichten als vanouds bruist. Het behalen van de Europees voetbal door FC Twente in een kolkende Grolsch Veste is daarbij voor Bleker een van de hoogtepunten.

De actualiteitenraad is afgekeken van steden als Rotterdam en Groningen. Het wekelijkse debat vervangt de rondvraag en kan ook als alternatief worden gezien voor schriftelijke vragen. Die blijven bestaan, maar bij schriftelijke vragen heeft het college drie weken de tijd voor de beantwoording. Bij de actualiteitenraad moet het college meteen in discussie met de raad naar aanleiding van een actueel onderwerp.

