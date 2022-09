Provincie Overijssel wil versneld 42.300 woningen bouwen, 60.000 erbij voor 2030

Het gaat volgens de provincie voor een groot deel om betaalbare huur- en koopwoningen. Het aantal van 60.000 woningen is vastgelegd in de woonagenda’s voor Twente en West-Overijssel. De provincie biedt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan om dit te de komende jaren te versnellen.

Lokale vraag

Woningnood terugdringen

Om de woningnood terug te dringen wil het kabinet tot en met 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen. Elke provincie draagt zijn steentje bij en levert de plannen in bij minister De Jonge. Die beslist of het aantal nieuw te bouwen woningen per provincie voldoende is. Daarna wordt via regionale woondeals duidelijk hoeveel huizen er waar gebouwd gaan worden.