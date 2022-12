Radio maken tegen armoede in Enschede: ‘Je kunt andere mensen ontzettend goed helpen in deze tijden’

ENSCHEDE - Radio luisteren en tegelijkertijd een goed doel helpen? Een éénmalige radio uitzending is speciaal hiervoor in het leven geroepen. „We waren gelijk enthousiast”, vertelt Stefanie Ellenbroek van softwarebedrijf Little Rocket.

Een radio-uitzending voor het goede doel, hoe komen jullie daarop?

„Spontaner kan haast niet. Kerst is een periode dat er veel leuke dingen georganiseerd worden bij onze bedrijven in Connect U. Oorspronkelijk was het idee in september om een silent disco te houden op kantoor. Onze collega Jelle Scholten maakt graag zelf muziek en hij kwam ineens met het idee om kerstradio te gaan maken. Daar waren we gelijk enthousiast over. Het is extra mooi en waardevol door een goed doel er aan te koppelen. Heel snel kwamen we al op het lokale goede doel Stop Armoede 053.”

Wat gaan we precies horen?

„Donderdag 22 december beginnen we om 09.00 uur met een livestream op de website rocketrad.io, tot 17.00 uur. De hele dag door is er muziek met verschillende thema’s te horen bij Rocket Radio en worden er spelletjes gespeeld met luisteraars. Bart Ensink en Jelle Scholten zijn de dj’s. In de livestream zit een QR-code waarmee een donatie kan worden gemaakt. Waar wij zitten staat ook een donatiebox. Tijdens de uitzending kun je verzoeknummers aanvragen voor een vergoeding. Aan het einde van de dag rond 16.00 komt er iemand langs van Stop Armoede 053 om het bedrag in ontvangst te nemen.”

Wie doen er allemaal mee aan jullie actie?

„We hebben binnen Connect U veel input gehaald over hoe de dag moet worden ingevuld. Het oude ziekenhuispand aan het Ariënsplein wordt gebruikt en vanuit alle hoeken en gaten zijn er ideeën en spullen uitgewisseld. We vinden het tof om samen leuke dingen te doen en elkaar te versterken.”

Waarom is er voor Stop Armoede 053 gekozen?

„Omdat het een lastige periode is voor de minima in Enschede. Dat is het normaal gesproken al dit jaar met de prijsstijgingen maar zeker nu met de feestdagen. Dit maakt dat we de doelgroep willen helpen die het goed kan gebruiken. Als je geld kunt missen dan kun je met een kleine moeite andere mensen ontzettend goed helpen vooral in deze tijden.”

Zijn er plannen voor meer acties?

„Ik kan me voorstellen dat dit naar meer gaat smaken en dat er nog een mooi moment komt om samen iets te doen. Laten we hopen dat het goed bevalt, wie weet.”