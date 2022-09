Rechtszaak hennepkwekerij in Glanerbrug kan niet doorgaan; verdachte verstaat rechter niet

ENSCHEDE/ALMELO - Op 12 december vorig jaar valt de politie binnen in een woning aan de Rondostraat in Glanerbrug. In de woning wordt een forse hennepkwekerij aangetroffen, 514 planten worden er door de politiemensen geteld. De rechtszaak tegen bewoner Michel M. (26) loopt donderdag spaak.

De inmiddels naar Vorden verhuisde M. (26) komt donderdag zonder advocaat naar de rechtbank in Almelo. Hij doet zijn uiterste best om aan politierechter Liesbeth Venekatte uit te leggen hoe hij tegen de zaak aankijkt. In gebrekkig Nederlands geeft hij aan ‘geen idee’ gehad te hebben van de plantage.

Taalbarrière

Volgens M. kreeg hij geld van een huurder met waarschijnlijk de bijnaam ‘Basje’ maar helemaal zeker is dat niet. Rechter Venekatte heeft al snel door dat de zaak tegen de 26-jarige niet door kan gaan. En dat lijkt ook te kloppen. M., die 8 jaar geleden naar Nederland kwam, begrijpt zelfs haar opmerking ‘ik weet niet of u goed genoeg kunt zeggen wat u wil zeggen en of u mij wel begrijpt’ niet.

Rechter Venekatte besluit de zaak aan te houden. Voor een volgende zitting is een tolk nodig. M. krijgt op het hart gedrukt een advocaat te zoeken. Of hij dat begrijpt is niet duidelijk.