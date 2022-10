Regen heeft nog geen einde gemaakt aan droogte in Twente

Twente kampt nog altijd met droogte. Ondanks de regenval van de afgelopen weken ligt het huidige neerslagtekort eind oktober even hoog als in 2018, een van de droogste jaren die deze regio ooit gekend heeft. Het waterschap stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de grond voor het nieuwe groeiseizoen herstelt.

Het is een bijzondere knik in het grafiekje. Het neerslagtekort in Twente leek, net zoals andere jaren, in oktober de definitieve daling in te zetten, tot eind vorige week de zwarte lijn ineens weer omhoog ging. Een paar dagen zonder veel regen, en de grond merkt het. Dat is wat een lange, droge zomer doet.

Die regen van de laatste tijd is leuk, geeft het Waterschap Vechtstromen aan, maar op de hoge zandgronden in het gebied heeft het nog nauwelijks effect gehad. Om de grondwaterstand voor het nieuwe groeiseizoen, 1 april, weer een beetje op peil te hebben, blijft het waterschap de situatie ‘nauwlettend’ in de gaten houden. Dat betekent concreet dat onder meer de stuwen omhoog blijven, zodat regenwater vastgehouden wordt.

Eind juni werd vanwege de droogte bepaald dat er geen water meer onttrokken mocht worden uit vijvers in stedelijk gebied, in augustus kwam daar een verbod op het onttrekken van grondwater in kwetsbare natuurgebieden bij. Die maatregelen gaan er vanaf november af. Wel blijft de beregeningsregeling van kracht: er mag alleen water uit beken en sloten gebruikt worden als het nog over de benedestrooms gelegen stuw stroomt.