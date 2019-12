Rubber op Twentse sportvelden heeft zijn langste tijd gehad

Boek Finkers is ‘by far’ nummer 1 in Twentse boekhandel

8:35 ENSCHEDE - De Cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door van Herman Finkers is uitgeroepen tot het best verkochte boek uit de geschiedenis van Boekhandel Broekhuis. Directeur Kees Schafrat is niet verbaasd over dat succes. „De Bijbel van Herman is van alle tijden.”