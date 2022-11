Schadeclaim tegen Enschede over mega bouwproject De Kop? ‘Geen commentaar’

Overweegt LIFE een schadeclaim tegen de gemeente Enschede? Topman Steven Zeeman van de Belgische projectontwikkelaar: „Wij geven geen inhoudelijke reactie.” Hij wil ook niet ingaan op de vraag of hem bekend is dat de gemeente wil nagaan of Enschede iets kan verhalen op LIFE en compagnon Ten Brink Bouw. „Geen commentaar.”

Geen concessies

Wethouder Diepemaat zei deze week in de gemeenteraad dat hij de mogelijkheden van een schadevergoeding wil bekijken. LIFE en Ten Brinke hebben zich niet aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gehouden, zei hij. LIFE en het later aangeschoven Ten Brinke wilden een aanpassing van de oorspronkelijke plannen. Daar wilde de gemeente niet van weten omdat die geen concessies wil doen aan de ambitie van het enorme project: grootstedelijk wonen.

Diepemaat maakte vorige week de breuk met LIFE en Ten Brinke bekend. Hij ging toen niet uitgebreid in op de vraag of hij een schadeclaim verwacht. „De afspraken van destijds zijn vastgelegd. We zullen het zien. Juridisch staan we in ieder geval sterk.”