Sein op groen voor elektrische trein tussen Enschede en Gronau

De elektrificatie moet uiterlijk in 2028 zijn gerealiseerd. In dat jaar namelijk is de aanpassing aan Duitse zijde klaar. Om de lijn tussen Münster en Zwolle in stand te kunnen houden, moeten beide treinsystemen op elkaar worden afgestemd. Behalve elektrificatie van het stuk tussen Enschede en Gronau, moeten ook op het station Enschede belangrijke aanpassingen worden verricht. Onder meer de daar aanwezige stootblokken moeten daarbij worden verwijderd.