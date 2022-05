Slepende overlast mondt uit in heftig ‘conflict’ aan Vastertlanden in Enschede

ENSCHEDE - Een confrontatie tussen bewoners en rondhangende jongeren aan de Vastertlanden heeft donderdagavond geleid tot een conflict waarbij de emoties hoog zijn opgelopen in deze straat in het zuiden van Enschede.

Dat meldde de politie Enschede donderdagavond op Facebook. Een politiewoordvoerster sprak een dag later van een ‘urgente’ en ‘paniekerige’ melding die de avond tevoren bij de politie was binnengekomen. Bij het ‘incident’ dat volgens het Facebookbericht aan de Vastertlanden heeft plaatsgevonden zouden meerdere wapens in het spel van zijn geweest. Dat leert navraag bij de politie.

In gesprek

Het is niet duidelijk of die wapens ook daadwerkelijk zijn gebruikt. In het bewuste bericht meldt de politie in algemene termen dat overlast door rondhangende jongeren aanleiding was voor een ‘conflict’ met de bewoners. Over de aard van het incident kon de politie vrijdag niets zeggen. Wel kondigt de politie aan in gesprek te gaan met de betrokken jongeren en hun ouders. Met de bewoners heeft de politie dezelfde donderdagavond ‘een goed gesprek’ gevoerd.

De politie Enschede laat op Facebook weten dat bewoners van de Vastertlanden al langere tijd overlast ervaren van jeugd die in de buurt rondhangt. De jongeren laten rommel achter en slaan en trappen op ramen en tegen deuren. De jeugdoverlast neemt de laatste tijd enorm toe, signaleert de politie. ‘Dit kan zorgen voor veel emotie en frustratie bij omwonenden’. Veel bewoners zijn al op leeftijd, weet de politie.

Veel reacties

Het politiebericht over de overlast zorgde voor een stortvloed aan honderden reacties op Facebook. Daaruit spreekt vooral verontwaardiging van Enschedeërs die de overlast in Stroinkslanden en andere delen van de stad al jarenlang herkennen.

In een enkele reactie werd ook een kanttekening geplaatst. Dat deed bijvoorbeeld een bewoner van de Vastertlanden, die het incident van donderdagavond zelf overigens niet meemaakte. Hij stelt voor dat de politie eens een hartig woordje wisselt met de ouders van de jongeren. Maar de bewoner toont aan de andere kant ook begrip voor de rondhangende jeugd. „Voor die jongeren is er weinig of niets te doen. En dan worden ze vervelend, ik ben zelf tenslotte ook jong geweest. Het zou mooi zijn als er een goed wijkcentrum is, een plek waar ze terecht kunnen voor een potje tafelvoetbal of tafeltennis en waar wifi is. Misschien kan de gemeente daar wat aan doen”, zegt de Enschedeër, die de overlast aan de Vastertlanden herkent, maar anoniem wil blijven.

