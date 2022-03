Speciale signeersessie oorlogsboek op Bevrijdingsdag van Enschede

Deze zaken in Twente werden in 2021 opgelost dankzij anonieme tips

ENSCHEDE - Bijna 600 aanhoudingen in deze regio werden afgelopen jaar verricht dankzij anonieme tips. Een belletje naar Meld Misdaad Anoniem leidde onder meer tot het oprollen van de Couponhal in Enschede, waar in april een grote drugs- en wapenvondst werd gedaan. „De praktijk is dat niet iedereen met zijn verhaal naar de politie gaat.”

30 maart