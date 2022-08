Stef deed niks aan bewegen, totdat… ‘Bewegen op Recept’ krijgt in Enschede meer voet aan de grond

Twee branden in Enschede, beide vermoede­lijk aangesto­ken

ENSCHEDE - Op twee plekken in Enschede heeft dinsdagavond korte tijd een brand gewoed. Aan de Slijpsteen in Enschede, ter hoogte van de Lidl, heeft een elektriciteitskastje in brand gestaan en kort daarvoor heeft op het Meubelplein in Enschede een container in de brand gestaan. Beide branden zijn vermoedelijk aangestoken.

