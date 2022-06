Straten in Enschede zijn door defecte lantarenpalen te donker en dat levert gevoel van onveiligheid op

ENSCHEDE - In delen van Enschede is het ‘s avonds aardedonker doordat straatverlichting defect is of wordt uitgeschakeld. Dat roept volgens raadslid Gert Kel van BBE gevoelens van onveiligheid op. Hij wil actie van het college, zo verklaarde hij in maandag in de raad.

Het is Kel een doorn in het oog. Hij zegt het deze maandagavond onomwonden in de raad van Enschede. „Wij ontvangen de laatste tijd van meerdere inwoners klachten over niet werkende straatverlichting. Het betreft daarbij straten in de stadsdelen Centrum, Zuid en West. In meerdere straten komt het voor dat alle lantaarnpalen geregeld niet branden of na een uur weer uit gaan.”

Onveiligheid

Volgens Kel zorgt die beperkte verlichting voor gevoelens van onveiligheid en krijgen klagers bij de gemeente nul op rekest. „Als het aardedonker is in de wijk, zorgt dat voor beangstigende momenten voor mensen die over straat lopen of mensen die de hond uitlaten. Als mensen zich in hun eigen wijk of straat al niet veilig voelen, dan klopt er iets niet.”

Kel wierp het college voor dat meldingen van de eigen inwoners over dit onderwerp amper serieus genomen worden. „Er staat een reactietijd van vijf dagen voor, maar wij horen dat het in de praktijk soms tot drie weken duurt. En daarmee is dan nog niet gezegd dat het probleem verholpen is.”

33.000 lantarenpalen

Enschede telt zo’n 33.000 lantaarnpalen, of armaturen zoals ze in jargon heten. „Ik snap best dat er her en der een keer een kapot gaat, maar het is dan wel zaak om deze zo snel mogelijk te vervangen, want gevoelens van onveiligheid willen we voor onze inwoners voorkomen.”

Wethouder Jurgen van Houdt deelt de zorgen van BBE. „We schakelen bij meldingen direct met de aannemer openbare verlichting en netbeheerder Enexis. Die laatste geeft aan dat er in de periode voor 31 mei 82 complexe storingen zijn geweest. We zullen nogmaals uw zorgen en dus ook onze zorgen kenbaar maken en inwoners informeren als herstel langer dan 5 dagen gaat duren.”