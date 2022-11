Support van FC Twente of niet, fanclub Het Roze Ros is in oprichting

Altijd al een toffe band in je huiskamer willen hebben? ‘Gluren bij de buren’ klopt aan de deur in Enschede

ENSCHEDE - Een rockband in je eigen woonkamer. Of naar een concert bij de buren en intussen even spieken hoe zíj de bank hebben neergezet. Het kan binnenkort. Het gloednieuwe festival Gluren bij de Buren komt eraan.

7 november