Tekort aan koks: restaurant Foodies in Enschede gesloten, alleen nog catering: ‘Is tijdelijk’

ENSCHEDE Restaurant Foodies aan het Stationsplein is gesloten voor gasten. Het richt zich uitsluitend nog op de catering van feesten, evenementen en zakelijke bijeenkomsten. De maatregel is tijdelijk, benadrukt eigenaar Thijs Bannink.

Personeelstekort is volgens hem de belangrijkste reden dat het restaurant de komende drukke decemberperiode niet is geopend voor dinerende en borrelende gasten. Vooral aan koks is een groot tekort. Dat is overigens een landelijk probleem. „Het is moeilijk om in de keuken alles rond te krijgen als je zowel het restaurant als partijen hebt. Dat is gewoon heel veel werk. En dat met weinig koks.”

Borrels

Foodies is al enige tijd op maandag en dinsdag gesloten, later ging de zaak ook op woensdag dicht. Het restaurant concentreert zich nu op de catering van onder meer kerst- en nieuwjaarsborrels en -feesten. Wie via de website in december, januari of februari wil reserveren voor een borrel of diner in het restaurant, krijgt automatisch de melding dat Foodies zich ‘vanwege personeelstekort voorlopig richt op evenementen (feesten) en vergaderingen’.

Lockdown

Thijs Bannink is midden in coronatijd begonnen met Foodies. Toen hij tijdens de coronacrisis de onderhandelingen voor het pand inging, was niet bekend dat er zo lang een lockdown zou gelden en begon hij met afhaal en het terras. Van binnen en van buiten heeft hij veel veranderd aan het bekende ronde hoekpand op de kop van de Korte Hengelosestraat.