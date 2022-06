Topdrukte bij de dierenpensions in Twente en de Achterhoek deze zomer. Nu er geen coronabeperkingen meer zijn, stappen mensen massaal weer in het vliegtuig. Maar waar laat je de hond als niemand kan oppassen?



„Wij zitten vol”, meldt een woordvoerder van Hester Animal Farm in Varsselder, dat plek heeft voor circa 130 trouwe viervoeters. „Wij zitten eigenlijk al sinds april vol”, voegt een woordvoerder van Dierenhotel De Bréborgh in Bentelo daar aan toe, met plek voor 250 honden. „Maar nog elke dag krijgen we telefoontjes, vanuit Rotterdam en Limburg aan toe.”