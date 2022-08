Tweedehandskleding per kilo verkocht in de Grote Kerk in Enschede

Een nieuwe outfit scoren en ook nog eens op een verantwoorde manier? Dat kan medio september in de Grote Kerk. Daar strijkt VinoKilo neer. Deze organisatie houdt op tal van plekken in Europa verkoopdagen van vintage en preloved kleding.

Sinds bekend is dat het produceren van kleding enorm vervuilend is voor het milieu, is het verkopen van tweedehandskleding populair geworden. Het maken van een spijkerbroek kost bijvoorbeeld maar liefst 7000 liter water. Om de katoenplanten te laten groeien is veel water nodig. Het garen moet geverfd worden en ook dat kost veel water. En dan zijn er nog allerlei chemicaliën in het spel. Wie een tweedehandsspijkerbroek koopt, geeft die vervuilende jeans een tweede leven. Vanuit de duurzaamheidsgedachte pure winst.

Jaren 60

In Enschede kun je binnenkort je slag slaan bij een grootschalige verkoop van preloved en vintage kleding. VinoKilo hangt namelijk de Grote Kerk aan de Oude Markt vol met kleding die volgens deze organisatie een tweede of derde leven verdient. De kleding is afkomstig uit de jaren 60 tot ongeveer tien jaar geleden.

Op het evenement wordt geen kleding van de fast-fashionmerken als H&M en Zara verkocht, maar wel merkkleding van onder meer Levi’s, Burberry, Adidas, Nike, Ralph Lauren, Dickies en Harley Davidson.

Weegschaal

De klant betaalt per kilo een bedrag dat varieert van 45 tot 80 euro, afhankelijk van het merk. En een dun shirt is uiteraard goedkoper dan een zware mantel. De organisatie rekent voor dat een blouse zo’n 8 euro kost en een jurk 16 euro. Het loont ook om je eigen oude kleding in te leveren, want per kilo ingeleverde kleding krijg je korting op je aankoop. De in te leveren kleding moet schoon en in goede conditie zijn. Behalve fast fashion zit de organisatie niet te wachten op sokken, ondergoed en accessores.

Lokale kunst

De organisatie belooft behalve veel kleding ook lokale sprekers, tentoonstellingen, kunstenaars en ondernemers. Welke dat in Enschede zijn is vooralsnog onbekend.

VinoKilo is een internationale organisatie die alleen al in september 21 evenementen houdt in plaatsen als Lille, Florence en Hamburg. In ons land wordt behalve in Enschede een verkoop in Utrecht gehouden.

Het event in de Grote Kerk is op 16 september van 12.00 tot 20.00 uur, 17 en 18 september van 10.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis, kaarten moeten online gereserveerd worden op de site van VinoKilo.